Звезда 90-х Андрей Губин показал кусочек новой песни

«Кто-то заводит спор, кто-то моторы заводит. Кто-то уходит в горы, кто-то под воду уходит. Кто-то идет по кругу, кто-то идет по краю. Кто-то бежит по трассе, опасностью пренебрегая», — напел на видео музыкант.

Исполнитель рассказал, что песню записали 2 года назад в Берлине. Было принято решение отложить ее выпуск в связи с изменением ситуации в мире. Губин предположил, что может отдать песню одному из современных отечественных исполнителей.

По словам Губина, он планирует вернуться на сцену, как только поправит здоровье. Артист уверяет, что не планирует бросать сцену, хотя борется с болячками на протяжении 15 лет. В настоящее время музыкант отказывается от выступлений на корпоративах и пишет песни, которых уже хватит на 10 альбомов.

О перипетиях судьбы «самородка 90-х» Андрея Губина и о том, когда он планирует вернуться на сцену, читайте в материале РИАМО.