Андрей Губин: что случилось с кумиром 90-х и вернется ли певец на сцену

В материале РИАМО рассказываем о перипетиях судьбы «самородка 90-х» Андрея Губина и о том, когда он планирует вернуться на сцену.

Юность Андрея Губина: шахматист, футболист и музыкант-самоучка

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Андрей Губин родился 30 апреля 1974 года в Уфе, в возрасте семи лет вместе с родителями переехал в столицу. Из-за того, что у семьи не было прописки в Москве, им часто приходилось переезжать с места на место: по квартирам ходили с обходами милиционеры и «выявляли» тех, кто проживал в столице незаконно. Мальчику приходилось часто менять школы и учиться заводить новых друзей.

С детства Андрей Губин был разносторонним ребенком. В раннем возрасте научился играть в шахматы, в средних классах увлекался футболом и даже выступал за юношескую сборную Москвы, но вынужден был бросить спортивную карьеру после перелома ноги.

Стихи Андрей начал писать еще в средней школе. Один из будущих хитов – «Мальчик-бродяга» – был написан Губиным еще в седьмом классе. В старших классах Андрей решил связать свою жизнь с музыкой, тем более что песни рождались в его голове словно сами собой. Путь к мечте осложнялся лишь тем, что Андрей сильно картавил – петь с таким «дефектом» было невозможно. На помощь пришла мама друга: достала книжку по логопедии, и юный Губин самостоятельно, следуя упражнениям в учебном пособии, научился правильно выговаривать букву «Р». В считанные месяцы Андрей освоил гитару и начал исполнять собственные песни – в первое время только для друзей.

Что сделало Андрея Губина знаменитым

Фото - © кинопоиск.ру

Согласно общеизвестной версии, которую поддерживает и сам Андрей Губин, популярным он стал благодаря своей настойчивости. Однажды он пришел к проходной телецентра на Шаболовке, расчехлил гитару и начал петь песни собственного сочинения. На его счастье, на работу как раз шла главный редактор программы «До 16 и старше» Тамара Павличенко, она была впечатлена талантом юного дарования и решила пригласить его на съемки в качестве гостя. Затем молодого музыканта показали в программе «Взгляд» – он исполнил скандальную песню «Наша школа с военным уклоном», которую показали на Дальнем Востоке и за Уралом, но затем спешно вырезали из эфира европейской части страны по идеологическим соображениям.

Первые песни Губина были не про любовь – он любил социальные и политические темы, в 15 лет выпустил тиражом в 200 экземпляров альбом «Я бомж». После школы поступил в Гнесинское училище, но уже к концу первого курса перестал ходить на занятия: педагоги, по его мнению, не давали раскрыться индивидуальности певца. Губина отчислили за неуспеваемость, и в итоге никакого профессионального образования он так и не получил.

К 18 годам Андрей Губин записал еще два альбома «для себя», продолжал сочинять песни, но в целом его музыкальная карьера развивалась довольно медленно из-за отсутствия денег и связей. Его отец к тому времени был довольно крупным бизнесменом, но в какой-то момент Андрей с ним поссорился – и принципиально отказался от финансовой помощи родителя. Дальше приходилось «пробиваться» своими силами.

Все изменило выступление на фестивале «Золотая осень Славутича» – именно там песню «Мальчик-бродяга» случайно услышал Леонид Агутин. Он предложил Губину сделать профессиональную аранжировку, и композиция внезапно стала мегапопулярным хитом. Одноименный альбом, записанный, опять же, на студии Агутина, «выстрелил» так, как никто не ожидал. Песни «Лиза» и «Ночь» звучали, как говорится, «из каждого утюга». Андрея Губина стали приглашать на фестивали, на телевидение, на сборные концерты. Поклонницы слали ему письма со всех концов России, караулили у дома, спали на ступеньках в подъезде. Дебютный альбом Губина оставался любим публикой целых четыре года, пока не вышел второй – «Только ты», в который вошли такие хиты, как «Зима-холода», «Я знаю, ты знаешь» и «Милая моя далеко».

Далее музыкальная карьера Андрея Губина развивалась «по накатанной», за шесть лет он выпустил еще четыре альбома, продолжая выступать на фестивалях и собирая полные залы на «сольниках». В том, что у артиста впереди долгая и плодотворная творческая карьера, никто не сомневался. Но в какой-то момент Андрей Губин исчез с телеэкранов, перестал давать концерты и через некоторое время окончательно пропал с радаров общественности.

Болезнь: почему Андрей Губин исчез на пике популярности

В начале 2000-х годов Андрей Губин вынужден был обратиться к врачам из-за резкого ухудшения самочувствия, слабости и болей. «Я чувствовал себя очень плохо. В некоторые дни просто вповалку лежал – подняться не мог. Сил никаких нет, все болит», – рассказывал артист впоследствии. Долгое время никто из медиков не мог поставить диагноз. В конце концов выяснилось, что у певца левосторонняя прозопалгия лица (лицевая боль) – состояние, при котором человек регулярно испытывает болевые ощущения. Причиной такого недомогания может стать множество факторов – в частности, психогенных, неврогенных, сосудистых. В случае Андрея врачи связали заболевание с переутомлением на гастролях, нервным перенапряжением, постоянными перелетами и хроническим стрессом.

Певец вынужден был прекратить концертную деятельность, так как ему было больно петь, а мышцы лица не всегда позволяли выдавать адекватную мимику. Да и эмоциональное состояние Андрея оставляло желать лучшего: он жаловался, что ничего не хочется делать, пропало стремление чего-то достигать и двигаться вперед. Какое-то время ходили слухи, что болезнь Губина – явление соматическое, вызванное психогенным фактором, и артисту даже пришлось лечиться в психиатрических клиниках.

Сам певец никогда этого не подтверждал. По его словам, неврологическое заболевание – это вовсе не самовнушение и не выдумки, очень часто у него просто не хватало сил, чтобы вести сколько-нибудь активный образ жизни, не говоря уж о выступлениях или гастролях. Работать он не мог, иногда писал «в стол», и все эти годы артист жил в основном на авторские отчисления.

Возвращение Андрея Губина на сцену: творческий вечер в августе 2024

Фото - © Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Как сообщил телеграм-канал Mash, 23 августа 2024 года Андрей Губин планирует впервые выйти на сцену после почти 20-летнего перерыва. На сочинском фестивале «Новая волна» будет организован творческий вечер певца – в этом году, кстати, исполняется 30 лет с того момента, как «Мальчик-бродяга» завоевал сердца миллионов слушателей.

В рамках концерта Андрей Губин споет как минимум один из своих хитов, а остальные композиции прозвучат в исполнении Артура Пирожкова, Сергея Лазарева, Филиппа Киркорова, Люси Чеботиной и других звезд отечественной эстрады. По предположениям источников Mash, есть шансы, что после творческого вечера Губин сможет снова выступать с гастролями. Все решится после того, как «мальчик-бродяга» наконец вернется на сцену – и поймет, достаточно ли у него сил для того, чтобы вновь войти в «обойму шоу-бизнеса».