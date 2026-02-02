Звенигородский музей-заповедник проведет мастер-классы в феврале

В феврале в Звенигородском музее-заповеднике Одинцовского округа состоятся тематические мастер-классы для посетителей, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Звенигородском музее-заповеднике в Одинцовском городском округе в феврале пройдут творческие мастер-классы для всех желающих. Занятия будут проходить по выходным и позволят участникам освоить новые навыки и познакомиться с различными направлениями искусства.

8 февраля в 12:30 состоится мастер-класс «Слепки времени». Под руководством мастера участники создадут артефакты из холодного фарфора: слепки природных материалов, отпечатки лап динозавра и миниатюрную мумию. Также они научатся тонировать и красить изделия.

15 февраля в 14:30 пройдет мастер-класс «Свет горных вершин» от художника Юлии Баженовой, руководителя студии «Колокольчик». После посещения экспозиции «РЕРИХ. В поисках «небесного Звенигорода» участники напишут собственную картину гуашью.

21 февраля запланированы два мастер-класса «Дымковские узоры» в 12:30 и 14:30. Гости познакомятся с историей дымковской игрушки, этапами ее создания и символикой росписи, а также распишут свою фигурку акриловыми красками.

22 февраля в 14:30 пройдет мастер-класс «Вдохновение Рериха: Успенский собор на холсте». Участники научатся рисовать одну из древних святынь Звенигорода, используя приемы Николая Рериха. В стоимость занятия включено посещение выставки «РЕРИХ. В поисках «небесного Звенигорода».

Подробная информация о мастер-классах размещена на сайте музея.

