Журналист Такер Карлсон опубликовал анонс интервью с Хасбиком

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал на собственном YouTube-канале видео-анонс интервью с блогером из Дагестана Хасбуллой Магомедовым, которого знают под псевдонимом Хасбик. Об этом сообщает РИА Новости .

По короткой записи можно понять, какие темы Карлсон обсудил с Хасбиком. Среди них — его мнение о боксере Майке Тайсоне и отношение к жителям США.

Также Хасбик сказал, что последний год жил в США и считает местных жителей хорошими людьми. Когда именно выйдет интервью, неизвестно.

Ранее сообщалось, что Хасбик ищет лучшего адвоката в РФ после антисемитской публикации в социальной сети.