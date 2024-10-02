Хасбик ищет адвоката после антисемитского поста в соцсети

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, ищет лучшего адвоката в России после антисемитского поста в социальной сети, сообщает Mash Gor .

Во вторник вечером блогер выложил в историю Instagram* снимок ракеты. Он также подписал фото следующей фразой: «Welcome to Israel».

Не успело пройти и 12 часов, как в среду утром Хасбик удалил историю. Вместо нее он выложил новую, в которой обратился с просьбой к своим подписчикам.

Хасбик заявил, что ему нужен «№ 1 адвокат в России». Блогер не уточнил, зачем именно ему понадобился адвокат, но многие связали это с антисемитским постом.

Во вторник вечером Иран запустил баллистические ракеты в направлении Израиля. На всей территории еврейского государства была объявлена воздушная тревога.

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