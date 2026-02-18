Живет с постоянной болью: беременная Лерчек снова попала в больницу

Блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек, снова клали в больницу на последних сроках беременности. Угроза ее здоровью сохраняется, сообщает « Звездач ».

Как рассказал ее возлюбленный Луис Сквиччиарини, Лерчек испытывает постоянную боль.

«Она живет с постоянной болью, спасают только обезболивающие, но она старается их принимать меньше, чтобы не навредить ребенку», — поделился Сквиччиарини.

На данный момент блогер чувствует себя получше, однако ее состояние все еще остается «деликатным».

Ранее беременной Лерчек потребовалась экстренная помощь медиков. У нее отнималась нога, знаменитость с трудом передвигалась. Также у блогера диагностировали проблемы с мочеполовой системой.

