Жителей региона с инвалидностью приглашают на фестиваль «Подмосковье БЕЗ границ»

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведет 8 августа 2024 года второй фестиваль равных возможностей «Подмосковье БЕЗ границ», сообщает пресс-служба организаторов.

Местом проведения, как и в 2023 году, станет Центральный парк культуры и отдыха по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. Некрасова, ЗА.

Сбор и регистрация участников: с 10:30 до 11:30. Церемония открытия фестиваля состоится в «Летнем театре» 8 августа в 12:00.

К участию в мероприятии приглашаются люди с инвалидностью, передвигающиеся на креслах-колясках и проживающие в Московской области. Для апробации современных средств передвижения (электроскутеры) и тренажеров, улучшающих работоспособность суставов, приглашаются также участники подмосковной программы «Активное долголетие». В рамках мероприятия запланированы: концертная программа, спортивные состязания и мастер-классы, выставка технических средств реабилитации и множество различных активностей.

В 2024 году почетными гостями и участниками мероприятия станут люди с инвалидностью, получившие ранения в результате СВО. Запланирован приезд представителей ряда подмосковных реабилитационных центров.

В рамках мероприятия планируются встречи: с ведущими блогерами инвалидного сообщества и работа общественной приемной, которая даст возможность пообщаться с представителями: Главного бюро МСЭ по Московской области, Социального фонда России по Москве и Московской области, депутатами Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации и Московской областной думы, членами Общественной палаты Российской Федерации и Подмосковья.

В конце мероприятия пройдет награждение участников дипломами, а победителей в соревнованиях — призами. Планируется также награждение активистов с инвалидностью почетными грамотами от представителей законодательной и исполнительной власти как Московской области, так и Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе более 30 лет работает «Протэкс-центр», он производит протезы и ортопедические изделия из современных материалов и с «умной» прошивкой — всего свыше 250 наименований. Продукцию закупают практически все регионы России.

«В этом году мы предоставили предприятию здание, где разместили стационар на 30 мест. Производство протезов, восстановление и адаптация — все этапы теперь проходят здесь, в одном месте», — написал Воробьев.