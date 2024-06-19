Андрей Воробьев: продукцию «Протэкс-центра» закупают практически все регионы РФ

«Протэкс-центр» работает в Подмосковье больше 30 лет, он производит протезы и ортопедические изделия из современных материалов и с «умной» прошивкой — всего свыше 250 наименований. Продукцию закупают практически все регионы России, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В этом году мы предоставили предприятию здание, где разместили стационар на 30 мест. Производство протезов, восстановление и адаптация — все этапы теперь проходят здесь, в одном месте», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что сейчас процесс производства протезов в компании будет занимать 2-3 недели вместо 6 месяцев. Каждое изделие изготавливается индивидуально. Сначала создается лечебно-тренировочный образец, а после тестов и регулировки — сам протез.

По словам губернатор, все услуги центр предоставляет бойцам СВО бесплатно. Ежегодно там планируют принимать по 500 участников и ветеранов спецоперации со всей страны. На предприятии работают квалифицированные врачи-ортопеды, реабилитологи, инженеры, технологи, физиотерапевты и психологи.