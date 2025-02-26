Жителей и гостей Каширы приглашают в парки на масленичные гуляния

2 марта в городском парке «Кашира» и парке культуры и отдыха «Дубовая роща» состоится празднование Масленицы, сообщает пресс-служба администрации округа.

В этот день гостей ждет насыщенная праздничная программа: ярмарки, фотозоны, выставки, мастер-классы, спортивные эстафеты, концерты и угощения. Состоится награждение победителей и участников конкурса на лучшую масленичную игрушку «Маслена 2025».

«Конкурс продлится до 28 февраля. Для участия необходимо изготовить масленичную куклу на устойчивой подставке. Произведение должно отличаться яркой самобытностью и оригинальностью. Приглашаем всех желающих принять участие! Это отличная возможность проявить творческие способности и сохранить традиции праздника Масленицы. Приглашаем всех желающих принять участие!» — поделилась директор парка Олеся Кожадей.

Праздничные гуляния дадут возможность окунуться в атмосферу настоящего русского веселья и подарят хорошее настроение на весь день.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.