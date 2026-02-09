Жена актера и режиссера Александра Фельдмана умерла в возрасте 48 лет

Вечером 8 февраля в возрасте 48 лет из жизни ушла Анна Фельдман — жена актера и режиссера Александра Фельдмана. Она была тяжело больна.

«Свершилось» — написал Фельдман в Instagram*, опубликовав черно-белое фото супруги с датами рождения и смерти.

Несколькими днями ранее режиссер сообщал, что Анна находится в терминальной стадии в больнице Израиля. К ней в палату приходили друзья и близкие.

Анна страдала от бокового амиотрофического склероза — недуг приковал ее к инвалидной коляске. Кроме того, у нее в 2024 году выявили рак.

Александр Фельдман с 2012 года являлся худруком, режиссером и актером Казанского Камерного театра SDVIG. Еще он снялся в таких фильмах, как «Ибн Фадлан» «Рыбка золотая», «Пустота» и «Ода».

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

