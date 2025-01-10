Запашный: зрители скоро смогут увидеть новых слонят из Мьянмы

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный допустил, что в качестве артистов шесть слонят из Мьянмы выйдут на манеж уже в этом году, а в феврале их можно увидеть на закрытой репетиции, передает корреспондент РИАМО.

Ранее шесть слонят из Мьянмы доставили в российскую столицу спецбортом. Животные хорошо перенесли полет.

«У нас запланирована в феврале открытая репетиция для зрителей. Билеты на нее уже все проданы. Слонят нужно приучать к большому скоплению людей, хотя как вы видите, они реагируют очень хорошо и не боятся. Что до их артистической карьеры, то я надеюсь, что премьера, если не у всех из них, то у большинства состоится уже в этом году», — сказал Запашный.

Он добавил, что за слонятами ухаживают хорошие специалисты и опытные дрессировщики.

Слонят подарили России. Передача животных приурочена к 75-летию двухсторонних отношений между РФ и Мьянмой.