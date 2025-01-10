Запашный рассказал, как в Москву везли 6 слонят из Мьянмы

«Слоны прилетели в комфортных условиях. Для этого наняли специальный борт Ил-76, в котором слоны летели одни. Их сопровождали 4 человека с мьянмской стороны: 3 дрессировщика и 1 ветеринар. Они до сих пор здесь, они помогают перейти с бирманского языка на русский и английский, которые будут использоваться в дальнейшем нами. Также социальная адаптация, так как слоны очень сильно привязываются к людям», — сказал Запашный.

Борт с 6 слонятами летел в Москву около суток и сделал две посадки для дозаправки. Запашный отметил, что перелет они перенесли хорошо и довольно быстро привыкли к новому для них часовому поясу.

В столицу привезли 6 слонят: 5 девочек и мальчика. Их возраст от 3 до 4 лет, уже в скором времени они выйдут на манеж цирка перед зрителями.