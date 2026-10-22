«Заблюрил в срочном порядке»: Крид оправдался за скандальный лонгслив в клипе

Российский певец Егор Крид (Булаткин) скрыл с помощью размытия скандальный принт с постером фильма «Иди и смотри» на лонгсливе в видеоклипе. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале .

На опубликованном кадре из обновленного клипа на песню «Милый ублюдок» исполнитель предстает на фоне каменной крепостной стены в светлой кофте с надписями на рукавах и груди. При этом центральная область одежды, где изначально находилось видоизмененное лицо героя советской военной драмы, теперь полностью закрыта плотным пиксельным квадратом.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина выступила с резким осуждением образа артиста в клипе «Милый ублюдок». Она посчитала переработанный постер картины «Иди и смотри» с татуировками и пирсингом надругательством над павшими в Великой Отечественной войне и реабилитацией нацизма.

Общественница заявила, что подобные дизайнерские эксперименты разрушают историческую память. Она призвала не допускать обесценивания трагедии народа. Мизулина добавила, что поводом для ее реакции стали многочисленные обращения обеспокоенных зрителей.

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