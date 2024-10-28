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Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) станет новой солисткой группы «Ленинград». Лидер коллектива Сергей Шнуров уже провел переговоры с 24-летней артисткой, сообщает Mash .

В составе «Ленинграда» Инстасамка планирует записать минимум один альбом, который станет первой пластинкой группы за последние 6 лет.

Шнуров решил вернуться к творчеству после развода с четвертой женой Ольгой Абрамовой. Принятие в коллектив исполнительницы хита «За деньги — да» может объясняться желанием фронтмена группы «хайпануть».

Зотеева и Шнуров уже обговорили детали сотрудничества и записали «демку».

Ранее корпоративы «Ленинграда» вдвое подешевели после развода Шнурова с Абрамовой. Так, 40-минутное выступление группы оценивалось в 18 миллионов рублей, а не в 32 миллиона рублей.