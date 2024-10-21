Солист «Ленинграда» Сергей Шнуров официально развелся с четвертой женой

21 октября в мировом суде прошло закрытое заседание по разводу солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова с его четвертой супругой Ольгой Абрамовой. Теперь пара официально не вместе, сообщает Mash .

Адвокат Шнурова отметил, что бывшие супруги не будут делить детей и имущество. Официально пару развели, решение вступит в законную силу через месяц. Шнуров и Абрамова не явились на заседание.

Иск о разводе был подан 16 сентября. Пара состояла в браке с 2018 года. У них есть двое детей. Сын появился на свет в 2021 году, а пол и имя второго ребенка держатся в секрете.

Свое мнение о громком разводе пары высказал шоумен Стас Барецкий. Он обвинил Абрамову в том, что она «негативно» повлияла на музыканта. По словам шоумена, за 6 лет брака некогда творец-бунтарь превратился в интеллигента и тихоню.