Корпоративы «Ленинграда» подешевели вдвое после развода Шнурова с дочкой миллионера

SHOT: после развода с дочкой миллионера Шнуров опустил цены на корпоративы

Музыкант Сергей Шнуров стал брать за корпоративы группы «Ленинград» в 2 раза меньше денег после развода с дочерью миллионера. Теперь его 40-минутное выступление стоит 18 млн рублей, сообщает SHOT .

В 2023 году корпоративы Шнурова стоили дороже, чем практически у всех артистов в РФ. За концерт группа «Ленинград» брала 350 тыс. евро или 32 млн рублей.

Однако после появления проблем с выступлениями — отмены мероприятий на петербургской «Газпром-арене» и в столичных «Лужниках» — дела у артиста пошли на спад.

Четвертая супруга музыканта, дочь уральского миллионера Ольга Обрамова, подала заявление на развод. Также корпоративы Шнурова перестали быть востребованными, как и концерты. Ближайшее мероприятие у артиста пройдет только в январе на Бали.

Поэтому Шнуров снизил цену на выступления. Теперь корпоратив «Ленинграда» стоит 200 тыс. долларов или 18,5 млн рублей. В райдере также указаны суточные музыканта: в России — 10 тыс. рублей, а за границей — 250 евро. В райдере коллектив просит, чтобы в гримерку перед выступлением принесли мясную и сырную тарелки, банку варенья и ароматические свечи.

Ранее Шнурова вместе с агентом обязали вернуть 90 млн рублей за несостоявшийся концерт в «Лужниках». Его отменили после того, как музыкант выпустил песню с двусмысленными строчками, связанными со спецоперацией.