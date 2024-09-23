Четвертая жена Сергея Шнурова подала на развод

После 6 лет в браке четвертая жена музыканта, фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова подала документы на развод, сообщает SHOT .

33-летняя Ольга Шнурова подала на развод 16 сентября. Супруги воспитывают двоих детей.

Шнуров женился на Абрамовой в октябре 2018 года. Жена младше музыканта на 18 лет. Они провели тайную церемонию, которая прошла без гостей в Санкт-Петербурге.

Четвертая жена музыканта — дочь уральского предпринимателя-миллионера Валерия Абрамова.

У Шнурова четверо детей от трех бывших жен.