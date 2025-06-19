Wiggle, wiggle, wiggle: стало известно о концерте поп-звезды из США в Москве

Поп-звезда из США и автор хита Wiggle Деруло даст концерты в Москве и Петербурге

Американский музыкант и автор хитов Wiggle, Swalla, Jaleby Baby Джейсон Деруло отыграет концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Ожидается, что артист выступит в двух столицах 26 и 28 сентября 2025 года, сообщает Mash .

По данным издания, переговоры с Деруло длились больше месяца. В итоге поп-звезда согласился дать концерты на московской «ЦСКА Арене» 26 сентября и петербургской «СКА Арене» 28 сентября.

Исполнитель просит организаторов выделить ему целый отель, чтобы в нем не было других постояльцев, кроме самого Деруло и его сопровождающих. В райдере также заявлены овощи, четыре вида свежевыжатых соков и «неприметные» машины, поскольку Деруло не хочет привлекать внимания.

Джейсон Деруло — автор 13 платиновых синглов. Американец также известен по совместным песням со Снуп Доггом, Лил Уэйном, Ники Минаж, Френч Монтаной и другими.

Недавно американский рэпер Лил Памп также провел концерт в Москве. После выступления его заметили с экс-звездой «Дома-2» Марго Овсянниковой, а сам исполнитель признавался в любви к русским девушкам.