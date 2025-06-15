Американский рэпер Lil Pump признался в любви русским девушкам

сегодня в 13:55

Известный американский рэп-исполнитель Газзи Фабио Гарсия, выступающий под псевдонимом Lil Pump, заявил, что очень любит русских девушек. После концерта в Москве рэпера заметили с экс-звездой «Дома-2» Марго Овсянниковой, сообщает SHOT .

«Я люблю их!» — ответил Гарсия на вопрос, что он думает о русских девушках.

После выступления 24-летний музыкант с 29-летней Овсянниковой отправился в студию звукозаписи Игоря Матвиенко. Через 30 минут помощница рэпера купила ему бутылку пива, 3 бутылки воды, начос и печенье Choco Pie.

Lil Pump пробыл в студии около 3 часов. Затем американец уехал на черном микроавтобусе обратно в гостиницу.

Зал на концерте американских рэперов Lil Pump, Richie Wess и Smoke Purppe был заполнен примерно на 50%. Стоимость билетов составляла от 4,9 до 40 тыс. рублей. Самой яркой частью перформанса стали цветные ушанки, на которые публика скандировала: «Россия!».