Взбешенный Григорий Лепс выбил телефон из рук фанатки прямо на концерте

13 апреля Лепс выступил в КВЦ «Губернский» в Костроме. По словам поклонников, певец четыре раза просил девушку, стоящую у сцены, не снимать его слишком близко. Он напомнил, что расстояние между ним и смартфоном должно быть не менее 20 см. Однако фанатка игнорировала просьбы исполнителя.

В какой-то момент Лепс взбесился и просто выбил телефон из рук девушки. При этом поклонница осталась довольна, что любимый артист обратил на нее внимание. Другие слушатели считают, что исполнитель правильно поступил.

По их словам, фанатка была единственной, кто проигнорировал просьбу певца.

Ранее стало известно, что певица Лолита Милявская после затишья в карьере возвращается к выступлениям на частных корпоративах. Артистка готова спеть для слушателей уже на майских праздниках.