Лолита Милявская возвращается к частным корпоративам на майские праздники

Певица Лолита Милявская после затишья в карьере возвращается к выступлениям на частных корпоративах. Артистка готова спеть для слушателей уже на майских праздниках, сообщает Mash .

При этом прайс на выступления Лолиты повысился с 4 до 5 млн рублей. Также клиентам придется заплатить 500 тыс. рублей за технический райдер. Такие цены озвучены специально к майским праздникам.

Есть и условие — адекватные слушатели. Певица требует официальное приглашение, сцену и аппаратуру. При этом она готова приехать и за город. По словам организаторов, звезда может сесть за стол с заказчиками, угоститься шашлыком и поговорить на душевные темы. Отказывается исполнительница только от квартирников с гитарой — не ее стиль исполнения.

После «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой Лолита посвятила себя садоводству. Певица подверглась общественной критике из-за появления на публике в откровенном наряде. Юбилейный тур артистки отменили, после чего она записала обращение к слушателям.