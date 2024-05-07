Вытащили из кабака: что известно о прошлом Лаймы Вайкуле

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле недавно отпраздновала свое 70-летие. В Советском Союзе она была одной из самых популярных артисток. Тем не менее, в последнее время некоторые ее высказывания вызывают неоднозначную реакцию общественности, сообщает RuNews24 .

Лайма Вайкуле родилась в Латвийской ССР. Широкую известность она получила благодаря сотрудничеству с композитором Раймондом Паулсом и поэтом Ильей Резником, которые создали ее сценический имидж и написали для нее многие популярные песни. В молодости Лайма работала в юрмальском кабаре «Юрас перлес».

После распада СССР между Вайкуле и Резником произошел конфликт из-за критических высказываний певицы в адрес Паулса. Резник заявил, что именно они «вытащили Вайкуле из кабака» и помогли состояться как артистке.

«Мы создали ей репертуар, вывели на сцену. И после этого она говорит гадости человеку, которому обязана всей своей творческой жизнью», — возмущался поэт.

Бывали периоды, когда карьере Вайкуле сопутствовал определенный успех. Она выступала на крупных площадках, ее пластинки издавались большими тиражами. Однако сама певица в одном из интервью предположила, что зарплаты в те времена были чрезмерно низкими по сравнению с ее популярностью.

После начала специальной военной операции на Украине Вайкуле резко раскритиковала действия российских властей, что вызвало неоднозначную реакцию ее поклонников в России. Также она заявила, что в свое время «кормила весь СССР» за счет своих выступлений, и многих эти слова рассмешили. Резник предположил, что подобные высказывания певицы могут быть связаны с употреблением лекарственных препаратов.