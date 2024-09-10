Выставка живописи откроется в Реутове во вторник

Источник вдохновения живописца Дмитрия Левина — его любовь к природе.

На выставке представлены картины мастера, который нашел себя в русском реализме. Помимо природных пейзажей Дмитрий Левин талантливо пишет и деревенские пейзажи.

Торжественное открытие выставки пройдет 10 сентября в 15:00 по адресу: г.о. Реутов, ул. Победы, д. 2. Сегодня все желающие смогут ознакомиться с творчеством художника бесплатно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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