Выставка Сергея Пичахчи откроется 23 января в музее-заповеднике Дмитровский кремль

23 января в Малом выставочном зале музея-заповедника Дмитровский кремль начнет работу выставка живописи Сергея Пичахчи, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Малом выставочном зале музея-заповедника Дмитровский кремль 23 января откроется выставка «Прикосновение», посвященная творчеству члена Союза художников России, профессора Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Сергея Пичахчи.

В экспозиции представлено около 50 работ, созданных в разные годы. Посетители смогут увидеть пейзажи, философские полотна нравственно-духовного содержания, а также произведения на библейские и евангельские темы, портреты литературных героев и современников.

Сергей Пичахчи работает в станковой и монументальной живописи. Его произведения находятся в собраниях Дворца конгрессов в Санкт-Петербурге, Сергиевского Мемориального фонда, Белгородского государственного художественного музея, Пекинского музея европейского искусства и в частных коллекциях России, Германии, Франции и Китая.

Выставка будет открыта до 15 февраля. Дополнительная информация размещена в телеграм-канале музея-заповедника Дмитровский кремль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.