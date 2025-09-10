Вышел в тренды: Газманов стал популярным у зумеров и повысил гонорары

Певец Олег Газманов стал популярным у зумеров и поднял гонорары

Среди зумеров стал популярен 74-летний певец Олег Газманов и его хореография 1994 года, он залетел в тренды, сообщает SHOT .

Подростки изучают танец артиста под песню «Я по жизни загулял». Они снимают видео со своими вариантами и покупают билеты на концерты.

Из-за такой популярности график выступлений Газманова расписан до конца года. При этом раньше за 45-минутный концерт певец брал 5 млн рублей, а сейчас согласен выступать не меньше чем за 7 млн рублей.

До этого у зумеров в тренды вышла певица Татьяна Буланова из-за ее подтанцовки с «энергосберегающими» танцами.