Вышел в тренды: Газманов стал популярным у зумеров и повысил гонорары
Фото - © РИА Новости, Максим Богодвид
Среди зумеров стал популярен 74-летний певец Олег Газманов и его хореография 1994 года, он залетел в тренды, сообщает SHOT.
Подростки изучают танец артиста под песню «Я по жизни загулял». Они снимают видео со своими вариантами и покупают билеты на концерты.
Из-за такой популярности график выступлений Газманова расписан до конца года. При этом раньше за 45-минутный концерт певец брал 5 млн рублей, а сейчас согласен выступать не меньше чем за 7 млн рублей.
До этого у зумеров в тренды вышла певица Татьяна Буланова из-за ее подтанцовки с «энергосберегающими» танцами.