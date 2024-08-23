Выпускница колледжа Подмосковья участвует в юношеском симфоническом оркестре

В этом году прошел новый отбор во Всероссийский юношеский симфонический оркестр, основателем и художественным руководителем которого является народный артист СССР и Герой труда РФ Юрий Башмет. Выпускница отдела оркестровых струнных инструментов 1-го Московского областного музыкального колледжа Анастасия Лотина прошла отборочные испытания и стала новой участницей симфонического оркестра, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Основная задача проекта — выявление талантливых артистов на ранних этапах профессионального становления и их привлечение к участию в творческих мероприятиях.

Национальный отбор проходил в России более двух месяцев. За это время участники представили свои навыки в разных направлениях — скрипка, виолончель, контрабас, кларнет, флейта, труба и другие. После прохождения отборочных испытаний молодым талантам представляется возможность поработать с мастерами музыкального искусства.

Проект реализуется с 2012 года и объединяет лучших молодых музыкантов в возрасте от 10 до 22 лет. Каждые два года во всех Федеральных округах России проходит национальный отбор, в котором принимают участие как студенты ведущих музыкальных институтов, так и ученики детских музыкальных школ.

За годы своего существования оркестр представил концерты в 19 регионах России и 15 странах мира, а также принял участие в церемонии закрытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи и Церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.