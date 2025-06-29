Все российские мероприятия отменили в Азербайджане до Нового года

Власти Азербайджана запретили проводить российские мероприятия на территории республики вплоть до Нового года. Речь идет в том числе о концертах и спектаклях, сообщает Mash .

Из-за данного решения были отменены концерты таких певцов, как Баста, Леонид Агутин и Анжелика Варум. Кроме того, в список отмененных попал стендап Евгения Синякова и «Юмор фест». Также были отменены спектакли «Щелкунчик», «Ромео и Джульетта» и «Хулиган. Исповедь».

Баку отменил все культурные мероприятия по линии РФ из-за недавних задержаний уроженцев Азербайджана в Екатеринбурге. Полиция подозревает их в причастности к убийствам, произошедшим в 2000-е годы в Свердловской области.

Баку выразил протест в связи с задержаниями. Он утверждает, что в ходе рейда погибли два уроженца Азербайджана.

СК РФ между тем сообщил о том, что задержанные входили в состав этнической преступной группы.

После рейда парламентская делегация Азербайджана отменила поездку в Москву. Она должна была прибыть на заседание по межпарламентскому сотрудничеству.