Вот это красавчик: россиянки «поплыли» от роскошного внука Ильи Олейникова

Внук известного артиста Ильи Олейникова и сын музыканта Дениса Клявера, Тимофей Клявер, заявил о своих планах в мире кино. Он представил публике свою актерскую визитку, моментально вызвавшую широкий интерес в интернете, особенно среди девушек, которые в комментариях заявляют, что «поплыли» от его красоты, пишет StarHit .

Молодой человек рассказал о своих достижениях, среди которых — победа на мировом чемпионате по тхэквондо и статус мастера спорта.

«Привет, я Тимофей Клявер, мне 24. Дело не в том, что я восемь лет назад выиграл чемпионат мира по тхэквондо, стал мастером спорта и отслужил в армии. Дело даже не в том, что я внук Ильи Олейникова и сын Дениса Клявера, хотя дедушку и отца очень люблю и считаю их большими артистами. А в том дело, что я окончил школу-студию Льва Додина, поступил в труппу Губернского театра Сергея Безрукова, мечтаю о кино и верю, что кино тоже мечтает обо мне. Мы просто еще не встретились. А пора бы», — заявил Клявер-младший и улыбнулся в камеру.

После публикации видео многие девушки были впечатлены. В комментариях они сразу заверили, что фан-клуб не нуждается в дополнительной поддержке — он уже насчитывает множество преданных поклонниц. Также начались предположения о том, в каких картинах они желают увидеть харизматичного наследника знаменитой семьи.

Также многие пользовательницы Сети отмечали поразительное сходство Тимофея с актером Мурилу Бенисиу, который сыграл Лукаса в сериале «Клон».

Певец Денис Клявер утверждает, что искренне рад за сына — он видит в его глазах настоящий огонь, что свидетельствует о верном выборе пути и истинном призвании. Музыкант уверен, что его покойный отец также гордился бы таким внуком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.