Воспитанники королевского Центра художественного мастерства окунулись в мир кинопроизводства

Воспитанники Центра художественного мастерства, 8 декабря, приняли участие в ярмарке мастер-классов образовательного проекта Кинокампуса, который организовала легендарная Киностудии Горького. Ребята смогли погрузиться в разнообразные направления современной киноиндустрии и попробовали себя в новых творческих ролях, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Юные кинематографисты изучили основы мобильного фильммейкинга и блогинга, освоив принципы работы с камерой смартфона и секретами качественного монтажа. Для тех, кто мечтал освоить искусство оператора, был организован специальный мастер-класс, где подробно рассказали о работе с профессиональной техникой и приемах композиции кадра.

Открыли для себя мир художников-постановщиков, исследуя ключевые этапы превращения творческой задумки в полноценную картину. Им удалось узнать, как создаются комиксы, погружаясь в атмосферу иллюстраций и раскадровки, необходимые для разработки сюжета будущего фильма.

Отдельное внимание уделялось процессам постпродакшна, начиная от съемки сцены и заканчивая финальной обработкой материала. Участники ознакомились с современным оборудованием, используемым в индустрии, включая осветительные приборы, камеры и звуковое оборудование, получили практические советы по выбору кадров и обработке изображений.

В завершении мероприятия ребята приняли участие в паблик-токе с актером Антоном Филипенко и кинокритиком Егором Москвитиным и посмотрели новогодние комедии «Письмо Деду Морозу» и «Елки-иголки». Кинокампус стал отличным стартом для ребят, желающих развиваться в области кинематографии и творчества, предлагая уникальные возможности знакомства с профессиями, необходимыми для успешной карьеры в мире киноискусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.