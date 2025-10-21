Водонаева может обанкротиться, чтобы не оплачивать счет за свет

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Водонаева может не погашать долг 1,8 млн рублей за свет

Телеведущая Алена Водонаева может оспорить счет на электричество в размере 1,8 млн рублей, который прислал Мосэнергосбыт, а также, возможно, получить 50% от суммы в качестве штрафа. Но нужно действовать оперативно, иначе долг может увеличиться из-за пени, рассказал Общественной Службе Новостей эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Водонаева 19 октября рассказала, что Мосэнергосбыт якобы с ошибкой начислил ей долг за услуги ЖКХ. За сентябрь за две квартиры ей выставили счет в размере 1 млн 798 тыс. рублей. В них она прожила по две недели.

20 октября в пресс-службе Мосэнергосбыта отметили, что расчет предварительный. Такая сумма появилась из-за некорректно переданных показаний. В пресс-службе подчеркнули, что необходимо подавать данные до запятой, сверяя с информацией за предыдущие периоды. Соответственно, если жилец передает не 200 обычных кВт*ч, а без запятой 20000, то происходит предварительный расчет.

В пресс-службе Мосэнерго подчеркнули, что сотрудники, замечая аномально высокие расходы, организовывают дополнительную проверку.

Бондарь рассказал, что, если счет Мосэнергосбытом выставлен с ошибкой, то серьезных последствий не будет, если долг не подтвердят на официальном уровне или же не решат вопрос в суде. Необходимо лишь зафиксировать проблему и оспорить ее. Абонент может попросить провести точный расчет.

По словам эксперта по ЖКХ, если был выставлен ошибочный счет, нужно написать письменную претензию в энергетическую компанию. В случае с Водонаевой это Энергосбыт. Направить претензию нужно либо через ГИС ЖКХ, либо заказным письмом с отметкой о вручении.

Жалобу рассмотрят в течение месяца. Если поставщик ресурсов не даст ответ, то можно жаловаться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

«По части 11 статьи 156 Жилищного кодекса РФ при обнаружении неправильного начисления компания может выплатить потребителю штраф в размере 50 % от суммы переплаты. Штраф выплачивается не позднее двух месяцев путем уменьшения будущих платежей», — рассказал Бондарь.

Однако игнорировать ситуацию нельзя. Последствия от неоплаты произойдут даже в случае, если счет был выставлен с ошибкой.

Если выяснится, что требования Мосэнергосбыта к Водонаевой оказались обоснованными, то она может запустить процедуру банкротства. На это можно пойти, если размер долга составляет от 500 тыс. рублей, добавил Бондарь.

