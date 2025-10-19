Водонаева пожаловалась, что Мосэнергосбыт по ошибке выставил ей счет на 1,7 млн

Блогер и телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале рассказала, что Мосэнергосбыт с ошибкой посчитал ей долг за услуги ЖКХ. За сентябрь ей выставили счет в размере 1 млн 798 тыс. рублей за две квартиры.

18 октября сумма долга была меньше — 1,3 млн. рублей.

«Как они работают? Откуда их берут? <…> 1,3 млн рублей за электроэнергию», — прокомментировала Водонаева.

Однако уже 19 октября размер долга перед Мосэнергосбытом увеличился до 1 млн 798 тыс. рублей.

Блогер призналась, что жила в каждом из домов по две недели. Такой счет пришел ей за сентябрь. Водонаева отметила, что долгов перед Мосэнергосбытом у нее не было.

