Мосэнергосбыт прокомментировал миллионный счет за свет для Водонаевой

Мосэнергосбыт отреагировал на жалобу телеведущей Алены Водонаевой о том, что ей по ошибке начислили миллионный счет за электроэнергию.

В компании отметили, что звезде прислали «предварительный расчет». Он был составлен на основании «некорректно переданных показаний абонентом».

В компании напомнили, что для правильного расчета платежа необходимо передавать показания со счетчика по правилам. Данные надо снимать до запятой, сопоставляя с порядком в том числе цифр, переданных ранее.

То есть если абонент передает не 200 обычных кВт*ч, а без запятой 20000, то производится предварительный расчет. Сервис просит подтвердить расход. В Мосэнергосбыте напомнили, что специалисты, видя аномально высокие расходы, проводят дополнительную проверку.

Также в компании напомнили, что счет за октябрь будет предоставлен в конце месяца.

Ранее Водонаева сообщила, что у нее образовался долг за услуги ЖКХ за сентябрь. По ее словам, ей выставили счет в размере 1 млн 798 тыс. рублей за две квартиры.

