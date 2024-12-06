Власти Казахстана отменили концерт Моргенштерна*

Дружеские отношения с Россией стали причиной отмены концертов Алишера Моргенштерна*, рэпер обратился к поклонникам и попросил их сдать билеты на выступление, которое точно не состоится, пишет Mash .

«Чуда не случилось. Сдавайте билеты. Надеюсь, когда-нибудь увидимся», — заявил в обращении к фанатам Моргенштерн*.

Моргенштерн* должен был выступить в Алматы 7 декабря, а в Астане — 8 декабря. Он требовал предоставить ему разрешение на выступление в Казахстане от местного Минкультуры. Без этого условия артист отказывался посещать страну. Организаторы сумели получить разрешение на концерты, но когда они сами прилетели в Казахстан, выяснилось, что подписание документа было ошибкой.

Одной из причин отмены концертов стали дружественные отношения Казахстана и России. Астана не желает портить свой имидж, поэтому местное население не сможет послушать «безвкусные песни».

Ранее Моргенштерн* увеличил стоимость своих выступлений на корпоративах. Послушать творчество запрещенного в России рэпера можно за 14,9 млн рублей.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.