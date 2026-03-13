Вера Брежнева похвасталась роскошным помолвочным кольцом с огромным бриллиантом

Певица поделилась серией снимков из парижского отеля «Риц». Поклонники предположили, что в этом месте произошло важное событие — ей сделали предложение руки и сердца.

На пальце артистки появилось помолвочное кольцо с огромным бриллиантом. К тому же на фото Брежнева выглядит настолько счастливой, что практически не остается сомнений — она собралась замуж в 3-й раз.

При этом имя возлюбленного певица держит в секрете. В соцсетях предположили, что новым избранником Брежневой стал украинец с успешным бизнесом в Европе.

Ранее стало известно, что Вера Брежнева полностью переформатировала свою карьеру, отказавшись от русского языка и сценического псевдонима, под которым ее знали в России.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.