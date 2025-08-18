Вдова Юдашкина с дочерью и внуками опубликовала фото с могилы модельера

Вдова Валентина Юдашкина Марина с дочерью Галиной, зятем Петром и тремя внуками навестила могилу дизайнера. Она опубликовала в соцсетях фотографию, сделанную на Троекуровском кладбище, сообщает Voice .

«Внуки навестили дедушку. Скучают», — написала Юдашкина в социальной сети.

На снимке семья стоит на фоне памятника модельеру в полный рост. Они улыбаются и держат в руках цветы. Поклонники поблагодарили Марину Юдашкину за то, что она поделилась трогательным фото.

Дизайнера не стало два года назад. В годовщину его смерти вдова призналась, что каждый день вспоминает яркую жизнь, которую она прожила вместе с супругом. Юдашкин долгие годы боролся с раком. Главой его модного дома стала дочь Галина.

При этом после смерти модельера его модный дом все же утратил миллионы рублей. В 2024 году две компании предпринимателя понесли серьезный убыток. Речь идет о «Шанти» и «Димакс» — они занимаются изготовлением верхней одежды.