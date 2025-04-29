Василий Церетели назначен и о президента Российской академии художеств

С 1997 года президентом организации был Зураб Церетели. Василий — его внук, а также вице-президент академии.

Зураб Церетели умер 22 апреля в возрасте 91 год. Он — автор «Дружбы народов», памятника «Слеза скорби» в США, монумента Победы, памятника Петру I в Москве. Его похоронили в Грузии.

РАХ — крупнейший центр российской художественной культуры. Она — преемница традиций Академии художеств и наук, образованной на основании указа императора Петра I от 1724 года. В ее состав включены творческие, педагогические, научно-исследовательские и музейные учреждения.