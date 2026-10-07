В Звенигороде продолжают цикл мастер-классов «Осенняя палитра»

В субботу, 17 октября, в 12:30 в Звенигородском манеже пройдет мастер-класс из цикла «Осенняя палитра». Участники создадут картину «Золотые подсолнухи» и познакомятся с особенностями акварельной живописи: прозрачностью, текстурностью, послойностью, аккуратностью мазка и работой со светом.

Занятие проведет художник и преподаватель рисунка и живописи Полина Павлюченкова. Она сочетает академическую основу с творческим подходом, помогая ученикам лучше замечать оттенки и игру света. Подробности и билеты доступны на сайте.

Мастер-класс продлится 1 час 30 минут. Возрастное ограничение — 6+. Адрес: Одинцовский округ, Звенигород, улица Московская, 31/2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.