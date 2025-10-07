сегодня в 16:41

В Жуковском прошел семинар по театральному искусству

В понедельник, 6 октября, в Жуковском на базе средней общеобразовательной школы № 10 состоялся семинар «Теория и практика театрального искусства как основные составляющие школьного театра», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало руководителей и педагогов любительских театральных коллективов, школьных театров, а также представителей общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Московской области.

Организаторами выступили Областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр эстетического воспитания».

С приветственным словом к участникам семинара обратились Заместитель Главы городского округа Жуковский Ольга Алферова и Заместитель директора Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания Светлана Федорова.

Программа семинара включила в себя пленарное заседание и практическую часть. В рамках пленарной части с ключевым докладом выступила директор МБУ ДО «Центр эстетического воспитания», художественный руководитель театра «ШЭСТ» Елена Жихарева.

Практический блок семинара был посвящен работе тематических площадок, где участники семинара смогли принять участие в мастер-классах: «Театральные игры», «Актерское мастерство», «Сценическое движение», «Актерский тренинг» и «Современные технические возможности оснащения любительского театра».

Во второй части зрителям был представлен спектакль «Дикий» в исполнении образцового детского коллектива Московской области театра «ШЭСТ-ОС». Завершился семинар сессией «Открытый микрофон», где участники смогли поделиться мнениями и обменяться профессиональным опытом.

Мероприятие прошло в конструктивной и творческой атмосфере, получило массу позитивных отзывов от участников семинара и способствовало развитию школьного театрального движения в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.