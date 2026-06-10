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В Воскресенске показали спектакль по сказке Филатова

Театральная студия «Спектр» представила школьникам постановку по произведению Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» 9 июня в малом зале ДК «Юбилейный» в Воскресенске. Показ прошел в рамках проектов «Театр для всех» и «Лето в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Юные артисты продемонстрировали искреннюю и выразительную игру. Под руководством Елены Сенадской участники студии создали яркие и узнаваемые образы, сохранив атмосферу и юмор оригинального произведения.

Никита Емельянов исполнил роль Федота, передав доброту и обаяние героя. Варвара Карасева воплотила образ Маруси, Мария Игнатьева сыграла Бабу Ягу, а Ярослава Калугина — Царевну. Аиша Якубова выступила в роли Няньки, Милана Назарова — Генерала, Сергей Петров — Царя.

За ходом повествования следили рассказчики Мария Шляхова и Данила Емельянов, которые помогли зрителям глубже погрузиться в сюжет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.