В Вологде на выходных отметят День масла

25 октября традиционно отмечается День вологодского масла. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов рассказал о том, что жителей города ждет насыщенная праздничная программа, сообщает «Бриф24» .

В выходные, 26 и 27 октября, в честь Дня вологодского масла будет организован ряд мероприятий. Культурно-выставочный центр «Дом масла» подготовил увлекательную двухдневную программу. В нее входит бесплатное знакомство с историей этого лакомства, а также его дегустация. Кроме того, планируются экскурсии и мастер-классы со свободным входом для всех желающих.

Также 26 октября на площади кремля пройдут традиционная ярмарка и праздничный концерт. В ресторанах представят блюда с вологодским маслом, а посетители гостиниц Ассоциации отельеров и рестораторов Вологодчины получат гастрономический комплимент.

«Напомню, что настоящее вологодское масло выпускают только 7 предприятий, находящихся на территории области. Наш регион занимает 1 место среди субъектов СЗФО по производству сливочного масла — с начала года в регионе выпустили более 2 тыс. тонн», — отметил Филимонов.

Праздник не случайно отмечается 25 октября. В этот день родился Николай Верещагин — основатель молочного производства и разработчик технологии изготовления вологодского масла.