В Уфимском оперном театре прозвучала песня «За деньги да» на итальянском языке

В Башкирском театре оперы и балета во время постановки «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини исполнили песню «За деньги да» российской певицы INSTASAMKA на итальянском языке, сообщает Mash .

Первый показ «Севильского цирюльника» прошел в декабре. На опубликованных кадрах видно, как артистка театра исполняет российский хит на итальянском языке. При этом для зрителей на экране выведены слова песни на русском языке.

При этом башкирские артисты выразили недовольство креативом. Так, несколько ведущих исполнительниц отказались от участия в этом шоу из-за сомнительного музыкального трека.

Ранее российский блогер сняла с помощью ИИ клип на песню из «Ну, погоди!» и вызвала фурор в Сети. Демо-версия музыкального трека всего за несколько дней собрала 6,6 млн просмотров.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.