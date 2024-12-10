В театре Нижнего Новгорода показали спектакль «Живой»

В Нижнем Новгороде состоялась премьера спектакля «Живой», созданного по пьесе Л. Н. Толстого под руководством Натальи Ковалевой. Это уже вторая премьера театра в этом сезоне, сообщает Infox со ссылкой на министерство культуры региона.

Сюжет постановки основан на детективной истории о дворянине Федоре Протасове, стремящемся порвать с рамками брака и общественными нормами, инсценировав свою смерть. Федор, опускаясь к самым низам общества, делает это осознанно, отказываясь мириться с лицемерием, которое царит как в семье, так и за ее пределами. Он хочет уйти от притворства, однако сталкивается с трудностями, полагая, что «для этого нужно быть героем». На сцене разворачивается трагедия добродетельного человека, осознающего, что не может продолжать жить как прежде, но не знает, с чего начать изменения.

Произведение Толстого дополнено его сказками, записями из дневников и письмами. Наряду с персонажами появляется и сам автор с супругой Софьей Андреевной. «Живой труп», написанный в 1900 году, вдохновлен реальными событиями, которые сильно затронули судьбы героев.

Впервые пьесу показали в Нижнем Новгороде в 1911 году, а в 1949 спектакль был показан под руководством народного артиста СССР Николая Покровского. В новой интерпретации в роли графа Толстого выступит заслуженный артист РФ Сергей Блохин. Среди исполнителей также Ольга Берегова, Раида Божко и другие актеры театра драмы.