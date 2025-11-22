В Ступине прошел музыкальный проект к 340-летию Баха с театрализованным концертом

Музыкальный проект «Бах приглашает» с элементами театрализации состоялся 21 ноября на малой сцене Дворца культуры в Ступине. Артисты исполнили произведения композитора на баяне и органе, а образ Баха воплотил автор проекта Алексей Сысоев, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Концерт «Бах приглашает» стал частью программы Ступинской филармонии, приуроченной к 340-летию со дня рождения Иоганна Себастьяна Баха. Особенностью вечера стало сочетание музыки и театра: на сцене прозвучали произведения композитора в исполнении солистов Романа Беляева, Владимира Серикова и заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева. Сам Бах появился на сцене в театрализованном образе, который создал автор проекта.

Алексей Сысоев рассказал, что идея театрализации возникла во время работы над программой. По его словам, коллеги поддержали инициативу, помогли с костюмом, и для музыканта это был новый и волнительный опыт.

Владимир Сериков, лауреат международных конкурсов, отметил технические возможности баяна и подчеркнул, что на этом инструменте можно исполнять любую музыку, в том числе произведения Баха. Он добавил, что музыка композитора требует высокого профессионализма от исполнителей.

В репертуаре концерта прозвучали сочинения для органа и клавира, большинство из которых музыканты исполнили на баяне. Концертная серия, посвященная юбилею Баха, близится к завершению. Ступинские артисты уже представили программу в других городах, демонстрируя современный взгляд на классическое наследие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.