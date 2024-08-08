В столице открывается Международная фотовыставка «Большие города в Москве»

Работы фотографов из стран БРИКС представят на выставке в Москве

В столице с 8 августа по 8 сентября будет работать Международная фотовыставка «Большие города в Москве», на которой представят работы фотографов из стран БРИКС, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

Заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что событие станет частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Экспозиция посвящена образам мегаполисов в объективах 14 фотографов из России, Индии, Бразилии, ЮАР и Китая.

«На снимках запечатлены Санкт-Петербург, Рио-де-Жанейро, Мумбаи и другие города. Участники проекта приедут на открытие и на протяжении недели будут проводить съемки в Москве. Их работы лягут в основу книги о столице», — рассказала Сергунина.

Выставка охватит 10 локаций. Главной станет подземный музей парка «Зарядье». Фотографии также можно будет посмотреть на ВДНХ рядом с павильоном №36 «Музей кино», у южного входа в парк «Останкино», у фонтана «Золотой колос», а еще на Арбате, в парке «Красная Пресня», Покровский и на Яузском бульваре.

Мастер-классы и лекции от мастеров с мировым именем пройдут в малом амфитеатре парка «Зарядье». Перед гостями выступят Том Лисбоа из Бразилии, Лю Сяосяя из Китая и другие. Авторы расскажут о стилях и техниках съемки. 10 августа встреча будет посвящена Индии, ЮАР и России, 11 августа — Бразилии и Китаю. Мероприятие начнется в 12:00, вход свободный.

Выставка организована столичным комитетом по туризму и школой дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Куратор — арт-директор Международного фестиваля фотографии PhotoVisa, модератор международных выставок фотографии и современного искусства Ирина Чмырева.

На данный момент в парке «Зарядье» проходит программа «Культурный город». С 16 по 18 августа здесь пройдет фестиваль юношеских оркестров с коллективами из стран БРИКС и СНГ.