В США скончалась мать известного рэпера Eminem, с которой он враждовал

Американский рэпер Маршалл Брюс Мэтерс III, известный как Eminem, потерял мать Дебору Нельсон. Она скончалась в возрасте 69 лет от рака легких, о котором узнала в сентябре, сообщает «СтарХит» .

Осенью медики предупредили женщину, что у нее четвертая стадия болезни. Она неизлечима. Последние месяцы жизни мать рэпера провела в онкологическом центре. Она умерла 2 декабря в Сент-Джозефе.

Eminem долгое время враждовал с матерью, которая родила его в 17 лет и не дала необходимой заботы в детстве. Об этом рэпер упоминал несколько раз, утверждая, что Нельсон также употребляла запрещенные вещества.

В конце 90-х женщина даже подала в суд на собственного сына, заявив, что тот распространяет о ней клевету. Она выиграла процесс, но получила всего 25 тыс. долларов, хотя рассчитывала на 25 млн долларов. Спустя несколько лет женщина написала мемуары «Мой сын Маршалл, мой сын Eminem». Это окончательно испортило отношение родственников.

Однако Маршалл Брюс Мэтерс III все-таки сумел простить мать. В 2014 году они помирились.

Ранее стало известно, что Eminem впервые станет дедушкой. Дочь рэпера заявила о своей беременности.