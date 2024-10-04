Культовый рэпер Eminem впервые станет дедушкой

Дочь рэпера Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как Eminem, Хэйти Джейд Мэтерс трогательным способом сообщила знаменитому отцу, что скоро он впервые станет дедушкой. Она подарила исполнителю футболку, на которой написано «Дедушка № 1», пишет The Voicemag .

Eminem сообщил поклонникам о скором прибавлении в семействе с помощью клипа на композицию Temporary. Сюжет ролика показывает различные моменты из жизни рэпера и его дочери. В одном кадре Eminem впервые видит наследницу в свадебном платье, в другом — ведет ее к алтарю.

В течение всего ролика по сюжету зрителям показывают различные воспоминания из жизни отца и дочери. В какой-то момент на экране появляется сцена: Eminem сидит, когда к нему со спины подходит Хэйти Джейд Мэтерс. Она вручает родителю пакет с футболкой, а также снимок будущего внука или внучки с УЗИ.

Поклонники рэпера засыпали его поздравлениями в комментариях к клипу. Они считают, что ничего более трогательного уже не увидят.