В США арестован продюсер, заработавший 10 млн долларов благодаря ИИ

В США арестовали музыкального продюсера, который заработал 10 млн долларов на стримингах, благодаря технологиями искусственного интеллекта, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на издание Rolling Stone.

Мужчина, проживающий в городе Корнелиус в Северной Каролине, создал тысячи фейковых аккаунтов на стриминговых платформах Spotify, Amazon Music и Apple Music. Таким образом, каждый день он мог накручивать до 661 тыс. прослушиваний своих треков.

Продюсер работал с музыкальной ИИ-компанией и промоутером, вместе с которыми он генерировал сотни тысяч треков. Также у него выявили много почтовых адресов для фейковых профилей на стримингах, которые он контролировали с помощью VPN.

Ранее старший советник патентного бюро «Защита Интеллектуальной Собственности» Игорь Кернер заявил, что результаты работы искусственного интеллекта (ИИ) сопоставимы с результатами интеллектуальной деятельности человека, а случается, что в разы превосходят продукты мыслительного и творческого процесса людей по тем или иным параметрам.