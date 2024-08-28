Эксперт рассказал об авторских правах разработчиков искусственного интеллекта

Результаты работы искусственного интеллекта (ИИ) сопоставимы с результатами интеллектуальной деятельности человека, а случается, что в разы превосходят продукты мыслительного и творческого процесса людей по тем или иным параметрам, сообщил РИАМО старший советник патентного бюро «Защита Интеллектуальной Собственности» Игорь Кернер.

«ИИ условно делят на составляющие. Правовую охрану можно обеспечить для каждой части, добиться таким образом максимальной защиты интересов правообладателя и уберечь продукт от посягательств третьих лиц», — сказал Кернер.

Он подчеркнул, что круг возможных к охране прав зависит от технологий и системы ИИ. Комплекс технологических решений может включать информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение (ПО), процессы и сервисы по обработке данных и поиску решений.

По словам эксперта, результаты интеллектуальной деятельности разработчиков ИИ глобально можно обозначить в качестве объектов патентного и авторского права. Часть разработок получится запатентовать как изобретение, промышленный образец или полезную модель. При этом другие можно зарегистрировать в качестве ПО или базы данных.

Специалист отметил, что если говорить о патенте, то подход для ИИ не будет отличаться от патентования других объектов. В то время как при регистрации в качестве ПО подход дополнен еще одним шагом. Программы с нейросетью относятся к отдельной категории и при регистрации это необходимо отметить, а также прикрепить дополнительный документ в свободной форме с обоснованием отношения ПО к ИИ.

Кернер добавил, что критерии отнесения программы к проектам в сфере ИИ содержаться в приказе Минэкономразвития РФ от 29.06.2021 N 392 «Об утверждении критериев определения принадлежности проектов к проектам в сфере искусственного интеллекта».