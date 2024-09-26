В соцсетях предложили отрезать язык дочери Машкова за «грязное» фото в Киеве

Машкова заявила, что мечтает об украинской футболке с бранью в адрес властей РФ

Дочь российского актера Владимира Машкова Мария опубликовала фотографию футболки с нецензурной руганью в адрес российских властей, которую она нашла в метро Киева. Комментаторы в соцсетях резко осудили поведение звездной наследницы артиста, сообщает aif.ru .

После начала спецоперации на Украине Машкова эмигрировала в США, где получила гражданство. Недавно дочь актера опубликовала в Сети фото с футболкой, где были написаны бранные слова в адрес руководства России.

Маша Машкова заявила о сожалении в том, что тогда, в 2020 году, не купила эту вещь в киевской подземке. Она также призналась, что эта майка для нее важнее, чем цветы на спектаклях в США и Европе.

В ответ на это некоторые комментаторы начали сами браниться на наследницу звездного актера-патриота.

«После таких высказываний еще удивляются, за что их в России не любят. По-хорошему им надо языки рубить, как во времена Ивана Грозного», — написала пользователь под ником Ksenia.

«Фамилию не меняет, знает, что только так она узнаваема», — добавляет Ольга.

«Год-то 2020. Еще никакой СВО», — заметил комментатор под ником Пранкер Сорян.

Ранее российские пользователи также раскритиковали Машу Машкову за то, что она «унижается» перед американской аудиторией ради заработка.