Сбежавшая в США дочь Машкова «подлизывается» к американцам ради заработка

Дочь российского актера и режиссера Владимира Машкова Мария столкнулась с критикой в Сети после попытки «подлизаться» к американцам ради денег, сообщает aif.ru .

Мария Машкова сбежала в США вскоре после начала спецоперации. Там она живет с мужем-музыкантом Александром Слободяником-младшим, а также дочерями Стефанией и Александрой.

По словам журналистов, в попытке выжить за границей беглая актриса призывает жителей Соединенных Штатов посетить ее спектакль «Надеждины».

Недавно находившаяся в Атланте Машкова разместила видеообращение к подписчикам своего микроблога, в котором назвала поклонников «милыми и родненькими» и заявила о необходимости собрать «полные залы».

«Обнимемся, поцелуемся. Дальше — разберемся», — отметила Мария.

Россияне раскритиковали актрису за то, что она «унижается» перед аудиторией ради заработка. По мнению большинства фанатов, Машкова публикует подобные видео, так как «счета в Америке сами себя не оплатят».